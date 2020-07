Treffen in Mönchengladbach : Boss ist zwei Jahre nach der Werksrettung zu Gast bei GE Grid

Treffen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher CDU-Landtagsabgeordnete Frank Boss besuchte das Transformatorenwerk, das vor zwei Jahren knapp vor dem Aus stand. Dementsprechend war die damalige Rettung das große Thema des Treffens.

Dirk Starossa kann sich noch gut an seine aller­ersten Gedanken erinnern, nachdem er die Nachricht erhalten hatte, das Mönchengladbacher Transformatorenwerk der GE Grid GmbH werde geschlossen. „Ich habe geglaubt, dass die Chance, diese Entscheidung der Unternehmenszentrale in den USA nochmals zu ändern, bei null Prozent liegt“, sagte der Geschäftsführer des Gladbacher Werks, das jedoch das Unmögliche im Jahr 2018 doch möglich machte. Daran erinnerten sich alle Beteiligten, als der Mönchengladbacher Landtagsabgeordnete Frank Boss am Donnerstag zusammen mit dem Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen, Josef Hovenjürgen, und dem Landesvorsitzenden der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Dennis Radtke, im Werk zu Gast war.