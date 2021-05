Straßennamen in Mönchengladbach : Fraktion fordert „Pipi-Langstrumpf-Promenade“ für die Seestadt

So soll es in der Seestadt einmal aussehen. Insgesamt 2000 Wohneinheiten sind geplant, für die Stadt ein Vorzeigeprojekt. Foto: Catella

Mönchengladbach „Die Fraktion“ kontert Vorschläge der Stadtverwaltun mit eigenen Ideen für Straßennamen in dem großen Baugebiet. Was die mit Astrid Lindgren und dem Taka-Tuka-Land zu tun haben.

Besser kann es doch kaum klingen: Neues City-Quartier Seestadt – und dann noch der allfällige Zusatz „mg+“. So schön beschreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die Sitzung der Bezirksvertretung Ost am 27. Mai das Areal, für das Straßennamen festzulegen sind. Und weil die „Seestadt“ nicht einfach nur ein großes Baugebiet, sondern auch noch „plus“ und ein Vorzeigeprojekt sein soll, schlägt die Stadt Straßennamen vor, für die man sich selbst im Hamburger Edel-Quartier Blankenese nicht schämen müsste: „Seepromenade“, „Am Sonnensteg“ und „Seetor“ unter anderem. Allem Wohllaut zum Trotz liegt nun ein Gegenvorschlag des Bezirksvertreters Tobias Terwort auf dem Tisch: „Pipi-Langstrumpf-Promenade“, „Astrid-Lindgren-Tor“ und – um den Werken der schwedischen Kinderbuchautorin konsequent weiter zu huldigen – auch „Am Blomquist-Ufer“. Oha!

Dazu muss man mehrere Dinge wissen. Erstens: Tobias Terwort ist alleiniger Vertreter der Gruppe „Die Fraktion“ in der Bezirksvertretung Ost. Wer sich im Internet über die politischen Aktivitäten von „Die Fraktion““ auf dem Laufenden halten will, landet schnell auf einer Facebook-Seite, die der Satirepartei „Die Partei“ breiten Raum widmet. Zweitens: Auf den Flächen des früheren Güterbahnhofs und dazugekauften Grundstücken sollen entlang der Lürriper Straße in der Seestadt 2000 Wohneinheiten rund um einen namengebenden See entstehen. Drittens: Dahinter steht der schwedische Investor Catella.