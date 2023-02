Fotos So viel spenden die Mönchengladbacher an Erdbeben-Opfer

Das Erdbeben am 6. Februar 2023 hat in der Türkei und in Syrien Tausende Todesopfer gefordert. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sind den eiskalten Temperaturen schutzlos ausgeliefert. In Mönchengladbach wurden umgehend an vielen Stellen Spenden für die Betroffenen gesammelt.