Mönchengladbach : Wir suchen die schönsten Ringtonnen

07.12.2018 RIP: Die kleine Mülltonne in Mönchengladbach wird abgeschafft. Die RP sucht die schönsten kleinen Mülltonnen. Foto: Jana Bauch (jaba) Foto: Jana Bauch

Mönchengladbach In diesen Tagen wird der Müll in Mönchengladbach zum letzten Mal in den kleinen Ringtonnen geleert. Ab Januar werden die Rolltonnen genutzt. Wir suchen jetzt die schönsten alten Mülltonnen.

