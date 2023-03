Bilder Fotos vom Verdi-Streik in Mönchengladbach

Die Gewerkschaft Verdi hat landesweit am Dienstag, 21. März, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen. Auch in Mönchengladbach legten Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Gegen 10 Uhr starteten zudem Demonstrationszüge in der Stadt. Die Teilnehmer versammelten sich auf dem Parkplatz an der Gracht in Rheydt. Es folgen Eindrücke von der Demonstration und den Auswirkungen des Streiks für Mönchengladbach.