Bilder So läuft die Demo gegen rechts in Mönchengladbach

„Die Sprüche kommen von mir, an dem Plakat hat der Künstler drei Tage gearbeitet, ist aber heute krank geworden“, sagt Sabine Reumann und protestiert auch im Namen des Künstlers, Dirk Schillings. Sie ist Förderschullehrerin und sagt: „Bei uns sind all die Menschen, die die AfD nicht möchte.“ Dasd die Partei mal so stark werden könnte, damit hat sie nicht gerechnet.