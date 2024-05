Fotos Das war der Zapfenstreich bei der Neuwerker Kirmes

Die Neuwerker Kirmes zählt mit sechs Festtagen zu den längsten in Mönchengladbach. Vor dem Großen Zapfenstreich am Freitagabend, der in diesem Jahr wieder im Krankenhausgarten gespielt wurde, stellen die Bruderschaften den Maibaum auf – zwei Höhepunkte der Feierlichkeiten an den Festtagen. Musik begleitet die Zeremonie.