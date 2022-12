Fotos vom Frost Der Winter 2022 in Mönchengladbach

Die frostigen Temperaturen verwandeln die Vitusstadt auch ohne Schnee in eine Winterlandschaft. So schön sieht es bei Minusgraden in Mönchengladbach aus.

Die Natur am Regenrückhaltebecken in Geneicken wirkt wie gezuckert – der Sonnenuntergang taucht alles in ein besonderes Licht.