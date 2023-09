Fotos So war der Weltkindertag in Mönchengladbach

Am Sonntag war Rheydt zum Weltkindertag fest in der Hand der jüngsten Mönchengladbacher und ihrer Eltern. Es gab ein buntes Programm – aber auch ernste Themen wurden angesprochen. Am Samstag radelten Familien bei einer Fahrrad-Demo durch die Stadt. Hier finden Sie Eindrücke der beiden Tage.