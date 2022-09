Freie Platzwahl, aber wer doch kurz zur Toilette oder an einen der Essensstände musste, hinterließ eine Klebekarte mit dem charmanten Satz „Elvis has left the building“ und dem handgeschriebenen eigenen Vornamen. Der Satz wurde früher von Sprechern nach Konzerten des King verwendet, um auf eine Zugabe wartende Zuschauer zum Gehen zu veranlassen.