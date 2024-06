Fotos aus Mönchengladbach So war das Netzwerkertreffen „MG ist IN“ im Juni 2024

Die Merkur Privatbank ist zum ersten Mal bei „MG ist IN“ dabei – und direkt mit einem Gewinnspiel, bei dem es ein Mac Book Air zu gewinnen gibt. René Braun, Filialdirektor in Düsseldorf, will mit seinem Team die Bank, die in Süddeutschland stark und in NRW erst seit 2021 vertreten ist, bekannter machen – „und das nicht nur als Privatbank, sondern auch für das Firmen im Mittelstandsbereich“, wie Braun betont.