Am Lidl-Stand ging es mit Christina Kill, Alexander Dohrn, Sven Janßen (v.l.) auch um die großen Themen – Inflation, Baukostensteigerung, Lieferengpässe. „Wir befinden uns in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist Bauen teuer, anderseits sind Discounter aktuell so gefragt wie nie“, weiß Lidl-Immobilienleiter Dohrn zu berichten.