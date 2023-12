Fotos aus Mönchengladbach Das Jahr 2023 in Bildern

Die Straßenbahn ist zurück in Mönchengladbach, auch wenn sie nicht mehr durch die Straßen fährt. Jahrelang wurde der historische Triebwagen 26 restauriert. Am 30. November 2023 wurde er aufwändig in die Stadt transportiert und mit einem Kran an seine endgültige Bleibe gehoben – ein Gleisbett auf dem NEW-Campus an der Odenkirchener Straße. Dort können Straßenbahn-Fans das Fahrzeug besichtigen. Möglich gemacht hatte das auf Initiative von Axel Ladleif das Projekt „Straßenbahn Tw 26“.