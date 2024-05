Foto So schön sahen die Polarlichter über Mönchengladbach aus

Am Wochenende leuchtete der Himmel über Mönchengladbach in bunten Farben: Polarlichter, hervorgerufen durch starke Sonnenstürme und Eruptionen, funkelten in der Nacht. Wir haben einige der schönsten Aufnahmen unserer Leser gesammelt.

Dieses Bild wurde von Sarah Rathmann im Nordosten der Stadt gemacht.