Fotos aus Mönchengladbach So fleißig waren die Helfer beim Frühjahrsputz 2024

Viele Wege führen auf die „Geistenbecker Alpen“, leider sind sie an etlichen Stellen stark vermüllt. Diesem Müll haben sich insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (plus zwei Kinder, das Jüngste gerade mal 3 Jahre alt) des Volksvereins angenommen. Und da kam so etliches zusammen, unter anderem ein stattlicher Kronleuchter sowie etliche Teile von Einkaufswagen.