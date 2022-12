„Mönchengladbach anders sehen“ Fotobuch zeigt neuen Blick auf die Stadt

Historisches ist ebenso präsent. „Ich konnte nicht anders, als auch ein historisches Foto von Beuys mit der Spraydose und ein paar Kriegerdenkmäler einzubeziehen“, bekannte Boland bei der Präsentation. Zu Fotos von Hermann-Josef Kronen erinnert Hans Schürings an Schornsteine als Ausdruck der industriellen Tätigkeit in Mönchengladbach. Er schreibt ebenso vom ehemaligen Stadttheater an der Hindenburgstraße, das als eines der interessantesten modernen Gebäude in Mönchengladbach gegolten habe. Mit dem Abbruch ging auch Martin Lerschs Gemälde „Götterhimmel“ verloren.