Aktion in Mönchengladbach : Fotoausstellung „MITeinander“ wandert in den Sportpark

Fotoausstellung „MITeinander“ wandert in den Sportpark

Aktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Fotoausstellung ist das Resultat des Schulprojekts „Europa – Fußball verbindet“ des Gymnasiums Odenkirchen. Weitere Ausstellungsstationen sind bereits geplant.

(RP) Mit dem Einzug von Borussia Mönchengladbach in die Champions League findet die Fotowanderausstellung „MITeinander“ ihr neues Zuhause im Return Sportpark. Wegen Corona hat sich der Ausstellungsplan verzögert. Umso glücklicher sind die Beteiligten, dass es jetzt endlich weitergeht. Als eines der ersten integrativen Sport- und Wellness-Unternehmen in NRW ist es für Return-Inhaber Utto Reugels eine Freude, die Aktion unterstützen zu können. Das Minto und Borussia Mönchengladbach sind als nächste Ausstellungsstationen geplant.

Ein gemeinsamer Besuch in der Fohlenwelt der Borussia, eine Trainingseinheit auf dem Fußballplatz in Odenkirchen sowie das gemeinsame Basteln des Europapokals hielt der Fotograf in Bildern fest. Wer Interesse hat, ebenfalls die Fotowanderausstellung zu Gast zu haben, kann sich unter info@pepfactory.de melden.