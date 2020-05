Kostenpflichtiger Inhalt: Hochschule Niederrhein : Wie Forscher Reste verwerten wollen

Masterstudent Benedikt Hofmann beteiligt sich an dem Forschungsprojekt SUn der Hochschule Niederrhein. Auf dem Bild arbeitet er mit Apfeltrester. Foto: Carlos Albuquerque

Mönchengladbach In der Lebensmittelproduktion fallen viele vermeintliche Abfälle an: Kartoffelschalen, Apfeltrester und Möhrengrün. Was nicht auf dem Teller landet, geht oft in die Tierfütterung. Das Forschungsprojekt SUN der Hochschule Niederrhein will das in Kooperation mit Unternehmen ändern.