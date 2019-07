Forsa-Umfrage am Niederrhein : Mittelstand befürchtet Handelsbarrieren im Ausland

Mönchengladbach Die Commerzbank stellte die Ergebnisse einer Forsa-Umfrage vor: China wird von Unternehmen als Handelspartner inzwischen besser bewertet als die USA.

Internationale Turbulenzen treffen die Wirtschaft am Niederrhein ganz besonders. Denn aus der exportstarken Region setzen die Unternehmen überdurchschnittlich oft ihre Güter in Ländern mit einer kritischen wirtschaftspolitischen Entwicklung ab: Großbritannien (42 Prozent), die USA (42 Prozent), China (35 Prozent), Türkei (35 Prozent) und Italien (33 Prozent) sind wichtige Handelspartner für die Betriebe in der Region. Das geht aus einer Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag der Commerzbank hervor. Forsa hat repräsentativ mittelständische Unternehmen in Deutschland, NRW und am Niederrhein befragt. „Für den Niederrhein sind stabile internationale Märkte besonders wichtig“, sagt Stefan Otto, Firmenkunden-Bereichsvorstand der Commerzbank im Westen.