Innovationen für die Lebensmittelindustrie : Die Zukunft des Essens ist digital

Rheydt Bei der Food Tech Innovation Night wurden digitale Innovationen für die Lebensmittelindustrie präsentiert. Zum Beispiel die Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz bei der Qualitätsprüfung.

Konzept Bei der Innovation Night treten Startups, Unternehmen und Wissenschaftler einer Branche in einen Wettbewerb der Ideen, stellen ihre Innovationen vor und lassen sich von den Besuchern per App bewerten.

Ökobilanzen In die Ökobilanz eines Produkts geht die Abschätzung der Umweltauswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein. Lea Schiffers von der Hochschule Niederrhein stellte eine Lösung vor, die die Erstellung der Ökobilanz leichter und flexibler gestaltet und gleichzeitig ermöglicht, festzustellen, wo die Auswirkungen von Optimierungen am größten sind.

Künstliche Intelligenz Dominik Nestler vom Startup Sentin begeisterte die Besucher am meisten und gewann den Pitch. Er stellte die Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz bei der Qualitätsprüfung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vor. Bisher scheiterte die Automatisierung in diesem Bereich unter anderem an den komplexen Fehlerbildern. Die Entwickler von Sentin bringen den Maschinen das Sehen bei. „Wir kombinieren die Eigenschaften des menschlichen Sehens mit der Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit von Maschinen“, sagt Nestler. Die Systeme werden mit Bildern trainiert und erreichen inzwischen eine Genauigkeit von 97 bis 99 Prozent. Der Keks mit einem Schoko-Splitter weniger wird gnadenlos erkannt und aussortiert.