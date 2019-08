„Food Tech Innovation Night“ in Mönchengladbach : Digitale Innovationen für Lebensmittel gesucht

Bonbons aus der Ehren Zuckerwarenfabrik in Rheydt – eines von vielen Unternehmen aus der Lebensmittelbranche in Mönchengladbach. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Start-ups und Unternehmen können sich bewerben. Einzige Voraussetzung: Die Innovation ist digital und hat Bezug zur Lebensmittelindustrie.

Egal ob Künstliche Intelligenz zur Qualitätskontrolle, digitale Marktplätze, Internet der Dinge in der Lebensmittelverarbeitung oder Machine Learning: Hauptsache „Food meets digital“. Um digitale Innovationen in der Lebensmittelindustrie und -herstellung geht es bei der „Food Tech Innovation Night“, die die Wirtschaftsförderung WFMG, der digihub Düsseldorf/Rheinland und der Foodhub NRW mit Unterstützung des Digitalisierungs- und Gründervereins „nextMG“ sowie des Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein am Dienstag, 1. Oktober, ab 18 Uhr in der Textilakademie veranstalten.