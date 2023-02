Öffentlicher Dienst legt Arbeit nieder So trifft der Warnstreik die Stadt Mönchengladbach

Der Busbahnhof in Rheydt ist wie leergefegt. Nur eine Frau steht am Bussteig 7 und schaut verwundert auf die Anzeigetafel. „Warnstreik am 28.02.2023 – kein Linienverkehr“ heißt es dort. „Fahren gar keine Busse?“, fragt die Frau, die lieber anonym bleiben möchte, verwundert. „Das wusste ich nicht. Ich muss doch zur Arbeit.“ Sie greift zum Handy, telefoniert. „Ich werde abgeholt. Das ist gut. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich wieder zurückkomme“, sagt die Frau, zündet sich eine Zigarette an und setzt sich auf einen der vielen leeren Sitze am Busbahnhof.