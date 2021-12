Zerstörungswut in Mönchengladbach : Förster klagen über Vandalismus im Wald

Diese Schutzhütte im Hardter Wald haben Unbekannte im März dieses Jahres in Brand gesetzt und damit einen noch größeren Brand im Wald riskiert. Foto: Mags

Mönchengladbach Sie sägen oder hacken Bäume ab, beschmieren Hinweistafeln mit Graffiti und hinterlassen Müll: Immer wieder richten Unbekannte im Wald und in Parks solche Schäden an. In einem Fall brannte sogar eine Schutzhütte nieder.