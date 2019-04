Einrichtung in Mönchengladbach : Arbeitslosentrum bangt um Förderung

Das Arbeitslosenzentrum an der Lüpertzender Straße: Noch ist unklar, wie das Angebot ab dem Jahr 2021 finanziert werden kann. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Ein Viertel des Etats der Beratungs- und Begegnungseinrichtung kommt vom Europäischen Sozialfonds. Die Förderung läuft Ende 2020 aus. Noch ist offen, ob sie landesweit verlängert wird. Ungeklärt ist auch weiter die Standortfrage.

Das Arbeitslosenzentrum an der Lüpertzender Straße bangt um seine finanzielle Ausstattung. Denn die Förderung des Landes NRW mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds läuft Ende 2020 aus, und bisher gibt es keine Anzeichen für einen neuen Förderbescheid. Das betrifft in Nordrhein-Westfalen alle knapp 80 Arbeitslosen- und Erwerbslosenberatungsstellen. Denn zum 31. Dezember 2020 endet laut Förderrichtlinie des Landes die entsprechende Förderphase. Bisher gibt es keine Signale, ob sie neu aufgelegt wird.

Das Mönchengladbacher Arbeitslosenzentrum bekommt im Jahr 65.000 Euro an Förderungen aus dem Sozialfonds. Der Jahresetat liegt insgesamt bei rund 260.000 Euro. Ein Viertel des Geldes kommt demnach aus Brüssel über Düsseldorf nach Mönchengladbach. „Diesen Wegfall könnten wir nicht kompensieren, sollte es dazu kommen“, sagt Karl Sasserath, Leiter des Arbeitslosenzentrums und Grünen-Fraktionsvorsitzender im Rat. „Alle Maßnahmen wären davon betroffen. Wir haben zwar ein hohes Spendenaufkommen, aber wir könnten dann wohl nicht mehr alle Angebote in dieser Form aufrecht erhalten.“ Eine Beraterstelle wäre davon betroffen, der Begegnungsbereich und auch die Verwaltung, so Sasserath.

Info 2700 Beratungskontakte im Jahr 2017 Beratung Im Jahr 2017 hat das Arbeitslosenzentrum in der Erwerbslosen- und Sozialberatung mehr als 2700 Beratungskontakte verzeichnet (2016 waren es 2655). Die Bewerbungshilfe half 350 Menschen bei der Bewerbung um einen neuen Job. In Summe steigerte das Arbeitslosenzentrum so seine Beratungsleistung um rund drei Prozent, wie aus dem Bericht für 2017 hervorgeht. Der Bericht für 2018 liegt noch nicht vor. Mittagstisch Das Angebot wurde durchschnittlich von 44 Besuchern am Tag genutzt.

Der Trägerverein des Arbeitslosenzentrums hat im vorigen Jahr ein von der Stadt gefordertes Quartierskonzept vorgelegt, das über die bisherigen Angebote hinaus unter anderem einen Mittagstisch für Gymnasiasten, Gesundheitsförderung, kulturelle Angebote beinhaltet. Dieses Konzept hing unter anderem auch mit der Standortfrage zusammen. Die Stadt hätte das Arbeitslosenzentrum gerne an einem anderen Ort, der Verein will am liebsten an der Lüpertzender Straße bleiben. Diese Frage ist weiter ungeklärt. Die unklare Finanzierung durch das Land hat also auch eine kommunalpolitische Komponente.