Förderschule in Mönchengladbach Körperlich eingeschränkte Kinder helfen Menschen in Burundi

Hintergrund des Besuchs ist ein Spendenlauf: Am 8. September haben die Schülerinnen und Schüler dabei insgesamt 5000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt. Die Hälfte des Geldes wird zur Förderung verschiedener Projekte in der Schule genutzt, und ganze 2500 Euro gehen an das Zachäushaus in Burundi. In dem Haus kümmern sich die Bene-Terezya-Ordensschwestern um rund 100 körperlich oder geistig eingeschränkte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Oberin des Ordens, Schwester Josephine Toyi, ist nach Rheindahlen gekommen, um den Dank der jungen Leute in Burundi an die Schüler auszusprechen, und um zu zeigen, wofür die Spenden verwendet werden.