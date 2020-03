Aufräumaktion in Mönchengladbach : Eine Schule sammelt 45 Säcke Müll

Aufräumaktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Förderschule Dahlener Straße hat den Frühjahrsputz um einen Tag vorgezogen – und ist damit die einzige aktive Gruppe. Alle Aktionen, die heute stattfinden sollten, wurden vorsorglich abgesagt. Ein neuer Termin steht aus.

Die Schüler der Förderschule Dahlener Straße waren zuerst skeptisch. „Wieso sollen wir denn den Müll von anderen Leuten wegmachen?“, klagten die Schüler der G1, was für Gemeinschaftsklasse 1 steht. Lehrer Lars Weitenberg schaffte es aber schnell, die Kinder und Jugendlichen für das Thema Frühjahrsputz zu begeistern – schließlich gehen Umweltschuld und das Stadtbild alle etwas an. Mit Handschuhen, Zangen und Müllsacken bewaffnet durchkreuzt die G1 die Umgebung rund um das Schulgebäude. Insgesamt wurden acht Gruppen gebildet, die alle verschiedene Bereiche der Dahlener Straße vom Müll befreien sollten. Am Ende kamen 45 große Säcke Müll zusammen, die im Anschluss von der Mags abgeholt wurden.