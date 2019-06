Ideen gesucht : So wird der Einzelhandel zukunftsfähig

So wird der Einzelhandel zukunftsfähig

Die IHK informierte Einzelhändler über ein Förderprogramm, mit dem die Landesregierung die Digitalisierung vorantreiben will. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Die IHK Mönchengladbach lud zur Informationsveranstaltung mit dem Projektträger eines Förderprogramms ein.

Seit Jahren kämpfen Einzelhändler mit der Verschiebung des Verkaufes hin zum Online-Handel. Um dieser Entwicklung adäquat zu begegnen, bedarf es kreativer Konzepte. Ein Umdenken ist erforderlich, wobei Digitalisierung ein Stichwort ist. Oft scheitert die sinnvolle Umsetzung von Maßnahmen und Konzepten am zu geringen Zeitkontingent der Geschäftsinhaber.

Bienenschwarm fliegt auf Auto am Minto

Tierischer Einsatz in Mönchengladbach

Tierischer Einsatz in Mönchengladbach : Bienenschwarm fliegt auf Auto am Minto

„Der Handel muss sich an die veränderten Ansprüche der Konsumenten anpassen. Deshalb begrüßen wir den Projektaufruf der Landesregierung, um innovative Ideen zu fördern, mit denen digitale und stationäre Angebote verknüpft und neue Dienstleistungen und Produkte auf den Weg gebracht werden können“, sagt IHK-Handelsreferent Matthias Pusch.

Die 14 teilnehmenden Einzelhändler aus Mönchengladbach und Viersen hatten im Workshop die Möglichkeit, sich einerseits in einem Vortrag von Aynur Evler (ETN) über die Fördermittel, die Bewerbungs- und Antragsphase zu informieren. Andererseits wurden sie von Stefan Berghaus (ETN) über zwei bereits erfolgreich durchgeführte Projekte in der Umgebung informiert.

Beispiel: „ONLEIN versorgt“ in Düren. Drei Nahversorgungsläden der DORV Quartier GmbH werden online erreichbar und zur Pick-Up-Station erweitert. In Kooperation u.a. mit dem HIT-Verbrauchermarkt Aachen können so die Sortimentsgröße vervielfacht und eine 24-Stunden-Abholung gewährleistet werden.