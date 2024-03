Handel in Mönchengladbach IHK entwickelt Initiative „Heimat shoppen“ weiter

In den vergangenen Jahren hat sich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie in den Innenstädten einiges getan – leider nicht immer zu deren Vorteil. Auch in Mönchengladbach und Rheydt gibt es viel Leerstand. „Deshalb haben wir darüber nachgedacht, wie wir die Initiative so weiterentwickeln können, dass sie den Entwicklungen Rechnung trägt“, erklärt Steinmetz. Unter dem Stichwort „Heimat shoppen_reloaded“ gebe es eine konzeptionelle und operative Neuausrichtung, deren Ziel die Stärkung und Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Innenstädte und Ortsteilzentren ist.