128.000 Euro im Topf : Land gibt Denkmalbesitzern Geld für Sanierung

Mönchengladbach 128.000 Euro sind für Mönchengladbacher im Fördertopf. Auch Pflegemaßnahmen werden bezuschusst. Einige Maßnahmen können jedoch nicht gefördert werden.

Eine Förderung sei möglich, so teilt die Stadtverwaltung weiter mit, wenn es sich bei dem Sanierungsobjekt um ein eingetragenes Baudenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes handele und eine denkmalrechtliche Erlaubnis vorliege. „Der schriftliche Antrag ist formlos vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen bei der Unteren Denkmalbehörde zu stellen. Die Sanierungsmaßnahmen müssen dem Erhalt oder der Instandsetzung der denkmalwerten Substanz dienen“, so die Stadt. Abbrucharbeiten und die Erneuerung einer Heizanlage gehörten beispielsweise nicht dazu.

Abhängig von der Zahl der eingereichten Anträge können private Eigentümer bis zu 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben erstattet bekommen, Kirchen und Religionsgemeinschaften bis zu 30 Prozent. Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach den förderfähigen Ausgaben und muss im Einzelfall mindestens 200 Euro betragen. Der Betrag von 10.000 Euro darf nicht überschritten werden. In 2018 beantragten in Mönchengladbach insgesamt 24 Eigentümer einen Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an ihrem Baudenkmal. Alle Anträge wurden nach Angaben der Stadt genehmigt.