Verkehrsminister gibt Förderzusage : Flughafen wird Testgebiet für Flugtaxi

Mönchengladbach Mit dem Flugtaxi staufrei nach Düsseldorf? Das könnte in einigen Jahren von Mönchengladbach aus möglich sein. Das Bundesverkehrsministerium hat jetzt eine Förderzusage für das Projekt Skycap gegeben.

Basis ist das Forschungsprojekt SkyCab, das von einem Konsortium unter Leitung der FH Aachen getragen wird, zu dem unter anderen die Mönchengladbacher Flughafengesellschaft und die FEV (beteiligt am „Sven“-Elektromobil) gehören. Ziel ist, ein System für Flugtaxis mit dazugehörigem Mobilitätskonzept für die Modellregion zwischen Maas, Rhein und Ruhr zu entwickeln. „SkyCab soll einen dezidierten Beitrag zur Mobilitätswende in der Region leisten und durch die Nutzung des Luftraums zu einer sehr schnellen, sauberen und effizienten Mobilität beitragen“, heißt es seitens der EWMG, der Hauptanteilseignerin des Flughafens. Nun wird eine Stelle besetzt, mit der geklärt werden soll, wie ein solches Flugtaxi in den aktiven Luftraum und die Kontrollzone des Flughafens Düsseldorf, aber auch in die Mobilitätsangebote von Mönchengladbach integriert werden kann. Der Gladbacher Flughafen könnte irgendwann auch Abflugort eines SkyCab werden.