Airport Mönchengladbach : Flughafen hofft auf Hilfe vom Bund

Mönchengladbach Es geht um die Finanzierung der Flugsicherung, die neu geregelt werden soll.

Der Flughafen schreibt noch immer rote Zahlen. Die Betreibergesellschaft erwartet für 2019 ein um etwa 300.000 Euro niedrigeres Minus, wie Geschäftsführer Ulrich Schückhaus sagt. Das wären noch immer 2,2 Millionen Euro Verlust. Ein Großteil des Verlustes, nämlich rund 1,2 Millionen Euro, entsteht durch das Instrumentenlandesystem (IFR). Und da hofft Mönchengladbach nun auf unerwartete Hilfe vom Bund: Die Airport-Gesellschaft hat in einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) darum gebeten, der Bund möge die Kosten für die Flugsicherung übernehmen.

Anlass des Briefes an das Ministerium ist eine geplante Überarbeitung des Luftverkehrsgesetzes durch den Bund. Bisher werden die Flugsicherungskosten nur an sechs internationalen Flughäfen vom Bund übernommen, künftig sollen es aber deutlich mehr Landeplätze sein, und zwar auch sogenannte Regionalflughäfen. Bisher ist Mönchengladbach da zwar nicht im Gespräch, das wollen die Flughafenbetreiber aber mit dem Schreiben an Minister Scheuer ändern. Mit knapp 42.600 Starts und Landungen sei MG-L (so die offizielle Bezeichnung) der zweitgrößte Airport für die allgemeine Luftfahrt in Deutschland und für die Abwicklung des Luftverkehrs in Nordrhein-Westfalen unverzichtbar. Überdies sei er einer der wichtigsten Ausbildungs- und Schulungs- und Wartungsstandorte. „Aus unserer Sicht wird der IFR-Flugplatz Mönchengladbach schon seit Jahren im Vergleich zu anderen Flughäfen benachteiligt, bei denen der Bund die Flugsicherungskosten übernimmt“, schreiben Schückhaus, Flughafen-Geschäftsführer Franz-Josef Kames und Prokurist David Bongartz dem Minister und bitten darum, die IFR-Kontrollzone Mönchengladbach bei der Neuregelung zu berücksichtigen. Wie Bongartz betont, sei die Flugsicherung schließlich eine hoheitliche Aufgabe: „Wenn eine Cessna in München startet, übernimmt die Kosten der Flugsicherung der Bund. Wenn sie hier landet, bezahlt die Kosten die Stadt.“ Bei der Flugsicherung mache es keinen Unterschied, ob es sich um eine Passagiermaschine mit 300 Menschen an Bord oder um ein kleines Privatflugzeug handele. „Es geht einzig um die Zahl der Maschinen“, so Schückhaus.