Kosten von etwa acht Millionen Darum ist die Flüchtlingsunterkunft in Mönchengladbach-Holt vom Tisch

Der Neubau einer Erstaufnahmeeinrichtung für 150 Geflüchtete in Holt steht vorerst nicht mehr zur Debatte. Die Verwaltung hat die entsprechende Ratsvorlage, über die am Mittwoch, 3. Juli, hätte entschieden werden sollen, kurzfristig zurückgezogen. Darüber informierte die Stadtspitze am Dienstagvormittag die Fraktionen in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, sowie die Öffentlichkeit mit einer Pressemitteilung. Im Vorfeld hatte es deutliche Kritik an dem Vorhaben gegeben.