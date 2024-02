Blick in Mönchengladbachs neue Flüchtlingsunterkunft „Die Menschen sollen sich hier heimisch fühlen“

Noch ist es still im ehemaligen Kreiswehrersatzamt. Nur die eigenen Schritte sind auf dem Weg in den vierten Stock zu hören, der durch lange Gänge an verlassenen Zimmern vorbeiführt. In einem großen Raum stehen abschließbare Schränke, Kochplatten und Mikrowellen. In einigen Wochen liegt hier nach Plan der Geruch von frischem Essen in der Luft. Gekocht von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten – und denen das große Gebäude an der Hofstraße ein neues Zuhause bieten soll.