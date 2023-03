Entdeckung in Mönchengladbach Flüchtlinge im Lkw waren blinde Passagiere

Der Fahrer des Lkw, in dessen Auflieger am Dienstagmorgen, 21. März, ein Mann und ein Junge gefunden wurden, muss keine strafrechtlichen Folgen befürchten. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, gelte der Fahrer als Zeuge. Er selbst habe die Polizei alarmiert, nachdem er Geräusche in seinem Fahrzeug gehört habe, darunter eine Kinderstimme, was ihn besonders gesorgt habe.