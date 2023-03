Integration in Mönchengladbach Geflüchtet aus Syrien, jetzt in der Anästhesie im Bethesda

Mönchengladbach · Sewar Omo war in Syrien Anästhesietechnischer Assistent. Dann floh er vor dem Krieg. In Deutschland erreichte er nun seine Anerkennung als ATA. Am Krankenhaus Bethesda wird er als hochmotivierte Fachkraft geschätzt.

10.03.2023, 05:10 Uhr

Kriegsflüchtling Sewar Omo ist jetzt anerkannter Anästhesie-Technischer Assistent. Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Angela Wilms-Adrians

Üblicherweise sei er eher der gut gelaunte Typ, doch vor der praktischen Prüfung zum anästhesietechnischen Assistenten (ATA) habe er doch ein „bisschen Stress“ gehabt, erzählt Sewar Omo. Die Gemengelage der Gefühle erklärt der 34-jährige Syrer mit der besonderen Situation im Vorfeld: „Ich war schon examiniert und musste mich nach zehn Jahren noch einmal prüfen lassen. Da habe ich gedacht: ,Wenn ich das nicht schaffe, schäme ich mich‘“. Nach erfolgreichem Abschluss ist er nun Teil des Anästhesie-Teams im evangelischen Krankenhaus Bethesda. Das wiederum ist glücklich, einen hochmotivierten Kollegen gewonnen zu haben.