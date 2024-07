Jugendliche entziehen sich Polizeikontrolle Flüchtender Kleinkraftradfahrer touchiert Polizeiauto

Der andere Fahrer versuchte mit seinem Sozius weiter, über den Gehweg der Von-der-Helm-Straße zu entkommen. Die Polizisten überholten das Duo und blockierten mit einigen Metern Abstand mit ihrem Streifenwagen den Gehweg in Fluchtrichtung. Der Fahrer des Kleinkraftrads versuchte, durch einen schmalen Spalt zwischen dem Polizeiauto und einem Zaun weiterzufahren. Dabei touchierte er den Streifenwagen. Der Fahrer und der Sozius rannten dann zu Fuß über die Von-der-Helm-Straße in den Güdderather Mühlenweg. Die Beamten folgten ihnen und stellten sie am Saarhofweg.