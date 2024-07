Festnahmen in Mönchengladbach Flüchtenden Dieb mit Biss ins Gesäß gestoppt

Die Polizei hat am Donnerstag, 11. Juli, mithilfe des Diensthundes Muffin zwei Männer (21 und 22 Jahre alt) vorläufig festnehmen können. Sie hatten versucht, in die Kellerräume eines Hauses am Piepersweg in Bettrath-Hoven einzudringen. Außerdem werden den Männern mehrere Diebstähle aus Autos zur Last gelegt.