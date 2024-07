Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein Flucht vor der Polizei führt durch zwei Ortsteile

Gegen 22 Uhr war Polizeibeamten in einem Zivilfahrzeug eine verdächtige Person an der Kölner Straße in Odenkirchen aufgefallen. Der Mann brachte Kennzeichen an einem VW Golf an und setzte sich ins Auto. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Die Beamten versuchten, den Mann an der Weiterfahrt zu hindern und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.