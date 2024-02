Auftritt in Mönchengladbach Karten für Show von Florian Schroeder gewinnen

Es ist Zeit für einen „Neustart“. Und den bringt der Satiriker und Kabarettist Florian Schroeder am Sonntag, 10. März, mit. Im Theater im Gründungshaus (kurz „TiG“), Eickener Straße 88, will er mit seinem neuen Programm den Reset-Knopf drücken, Festplatten formatieren – und das jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, von Hysterie und Gleichgültigkeit, von Gut und Böse. So heißt es zumindest in der Ankündigung für das Programm, mit dem Schroeder derzeit auf Tour ist. Karten für die Shows gibt es unter anderem online im Vorverkauf. Nähere Informationen unter www.florian-schroeder.de. Zudem verlosen wir drei Mal zwei Tickets für Florian Schroeders Auftritt am 10. März, 19 Uhr, im TiG.