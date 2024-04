Flohmarkt in Mönchengladbach Zwischen Trödel-Schätzchen, Platanen und Plauderei

Ob gut erhaltene Schlittschuhe, ein kitschiger Ölschinken oder Likör-Gläschen aus den 1950er Jahren – all das war schon auf dem Flohmarkt auf dem Maarplatz in Geneicken im Angebot. Am Sonntag, 5. Mai, findet dort bereits zum siebten Mal der Maarkram statt. Von 11 bis 16 Uhr wird unter den mächtigen Platanen wieder Trödel aller Art angeboten.