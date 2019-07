Baustelle : Fliethstraße von Freitag bis Montag voll gesperrt

(angr) Autofahrer müssen sich ab heute auf eine Sperrung einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt einstellen. Wegen Kanalbauarbeiten wird die Fliethstraße zwischen Berliner Platz und Bleichstraße von Freitag, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 4 Uhr, voll gesperrt.

Die Umleitung verläuft in beide Richtungen über die Rheydter Straße, Hofstraße und Theodor-Heuß-Straße. Die Zeit der Sperrung nutzt die Stadt außerdem dazu, um die Fußgängerbrücke über der Fliethstraße zu sanieren. Die Beschichtung der Lauffläche wird erneuert. Die Unterseite der Brücke und die Seitenfläche der Brücke werden mit einem Oberflächenschutzsystem beschichtet. Die Spindeltreppe wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht erneuert, teilte die Stadt mit. Diese Treppe wird durch eine neue Stahlkonstruktion mit Betonblockstufen ersetzt. Im Rahmen der Baumaßnahme „Roermonder Höfe“ wurde bereits die stadteinwärts verlaufende Rampe der Fußgängerbrücke über die Fliethstraße zurückgebaut. Um die Einschränkungen für den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten, wurde diese Maßnahme in die Sommerferien gelegt.