Zirkus in Mönchengladbach : Fliegende Motorräder und tolle Akrobatik

Mönchengladbach Der Zirkus Flic Flac gastiert mit seiner neuen Show Punxxx im Nordpark. Das Programm verspricht Aktion und Spannung.

Es ist nicht der typische Zirkus mit Kuschelfaktor, sondern eine mit Action geladene Show, die den Besuchern an der ein oder anderen Stelle den Atem stocken lässt. Rebellisch, unangepasst und gegen den Strich gebürstet, das ist der Zirkus Flic Flac. Zum 30. Geburtstag präsentiert das Unternehmen seine neue Show unter dem Titel „Punxxx“. Seinem Stil bleibt Flic Flac dabei treu. So treffen filigrane Reifenspringer der China National Acrobatic Group auf die stahlharte Motorradkugel, in der neben sieben Männern auch erstmals eine Frau ihre waghalsigen Runden dreht.

Mit dabei sind auch zwei Meerjungfrauen. Zwei Artistinnen zeigen in einem Wasserbecken, das viel zu klein für sie zu sein scheint, biegsame Akrobatik. Dabei sind sie immer synchron. Nass wird es auch bei Julia Galenchyk und ihrem Partner Dmytro Turkeev. Sie beweisen mit bei ihrer Luft-Darbietung artistisches Können. Hoch über den Zuschauern zeigen sie ihre außergewöhnliche Begabung im strömenden Regen. Einen Hauch Erotik versprüht Olha. Sie tanzt am Chinese Pole und zeigt Akrobatik zu „Purple Rain“. Die dritte Motorradnummer des Programms stammt von Romy Meggiolaro. Sie wirbelt ihre Requisiten rücklings auf einem Motorrad liegend in hächster Geschwindigkeit über Füße und Hände. Die Italienerin steigt im Laufe ihrer Darbietung auf in die Luft und zeigt, dass sie auch dort faszinieren kann.