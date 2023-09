Aktion in Mönchengladbach Flashmob von Jugendlichen am Platz der Republik

Der Mobile Jugendtreff, ein vom Lions Club gespendeter und umgebauter Linienbus, steht jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 20 Uhr am neuen (Sport)-Platz der Republik. Die Mitarbeitenden stehen den Jugendlichen als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Bus dient als Rückzugsort für die jungen Besucher des Platzes, zusätzlich kann die Zielgruppe aktiv ihre Freizeit gestalten und das vielfältige Equipment des Jugendbusses nutzen sowie bei gutem Wetter die „Outdoor Chillout Area“ für sich entdecken. Die Veranstaltung am 13. September startet ab 17 Uhr, und alle Jugendlichen sind eingeladen, einen kreativen Nachmittag am Platz der Republik zu gestalten und diesen für sich zu entdecken.