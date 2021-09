Flashmob in Mönchengladbach : Spontan-Konzert der Musikschule auf Sonnenhausplatz

Mönchengladbach Wer am Freitagabend (10. September) auf der Hindenburgstraße unterwegs war, wurde mit einem besonderen Konzert überrascht. Junge Musiker trafen sich zum Flashmob.

Eine rothaarige Frau fährt mit dem Kinderwagen auf den Sonnenhausplatz. Der Mann, der neben ihr geht, hat einen Stab in der Hand mit dem Schild „Musikschule der Stadt Mönchengladbach“. Er beugt sich in den Kinderwagen. Statt eines kleinen Kindes nimmt er eine Geige aus dem Wagen und beginnt zu spielen. Zwei Paukisten gesellen sich zu ihm, sie trommeln gleichmäßig Bumm – Bumm – Bumm. Sternförmig kommen von allen Seiten musizierende Kinder und Jugendliche. Sie alle machen an diesem Freitag, 10. September, bei einem Flashmob mit. Aus Trompeten, Geigen, Gitarren, Flöten, Akkordeons und Fagotten klingt das Seemannslied „The Wellerman“. Dieser Ohrwurm ging in den letzten Monaten viral durchs Internet. Er ermutigt zum gemeinsamen Durchhalten in schweren Zeiten.