Flashmob für Jugendliche in Mönchengladbach Wie der Platz der Republik seine junge Seite zeigt

Etwas verspätet stellen sich Jugendliche um 17.15 Uhr an den Rändern des Skaterparks auf. Sie sitzen auf Kistentrommeln und schlagen darauf zu dem Beat des Lieds „Uptown-Funk“ von Bruno Mars und Mark Ronson. Mitarbeiter des Jugendamtes fegen die Skateranlage auf dem Platz der Republik mit Besen. Ein Symbol dafür, dass die Anlage sauber und für junge Menschen nutzbar bleiben soll. Der sprichwörtliche Elefant ist in diesem Fall nicht im Raum, sondern neben dem Platz und schaut sich die Aktion interessiert an. Es ist auch ein Sammelort für Obdachlose und Tagtrinker.