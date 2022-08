Tumult am Haptbahnhof Mönchengladbach : Flaschenwürfe und Faustschlag

Tumult am Haptbahnhof Mönchengladbach

Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof waren am Sonntag Bundes- und Landespolizisten im Einsatz. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Bundespolizistin wurde an der Hand verletzt, ein Passant musste zu Boden gebracht werden, ein anderer schlug zu. Am Ende gab es zwei vorläufige Festnahmen.

(RP) Bei einem ausgearteten Streit am Mönchengladbacher Hauptbahnhof ist am Sonntagnachmittag eine Bundespolizistin verletzt und ein Mann mit einem Faustschlag angegriffen worden. Das teilten die Polizei Mönchengladbach und die Bundespolizei Düsseldorf in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.