Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Balkonbrand: Flammen ließen Fenster bersten

Mönchengladbach Das Feuer drohte auf eine benachbarte Wohnung überzugreifen. Die Bewohnerin war zum Glück durch Heimrauchmelder geweckt worden und konnte das Haus unverletzt verlassen.

Gleich mehrere Anrufer haben am Samstagmorgen über den Notruf 112 die Feuerwehr alarmiert. Grund war ein brennender Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Hindenburgstraße. Als die Einsatzkräfte, die gegen 4.55 Uhr alarmiert worden waren, am Brandort eintrafen, stand der komplette Balkon bereits in Flammen. Und: Das Feuer drohte sich auf die angrenzende Wohnung auszubreiten. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die ersten Fensterscheiben bereits geborsten. Die Bewohnerin war zum Glück durch Heimrauchmelder geweckt worden und konnte die Wohnung unverletzt verlassen.