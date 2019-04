Eiweiß statt Fett : Die „Fitnesswurst“ aus Güdderath

Mönchengladbach Malte Kottmann, Fitnessökonom, Sportler und Gründer des Meerbuscher Fitnessunternehmens Prime Sports, hat gemeinsam mit Burkhard Schulte, Geschäftsführer des Onlineversands Gourmetfleisch.de, eine Bratwurst entwickelt, die das Zeug zum „Fitnessfood“ haben soll.

Heute, rund sechs Monate später und pünktlich zur Grillsaison, kommt die „High Protein Extrawurst – powered by Prime Sports“ auf den Markt. „Ein Produkt, das nicht nur einen Trend verfolgt, sondern perfekt abgeschmeckt die Basis für ein ideales Low-Carb-Gericht ist“, erklärt Malte Kottmann. Also ein Gericht mit wenig Kohlenhydraten. Dafür mit umso mehr Eiweiß: 25 Gramm sind es pro 100 Gramm Wurst und nur elf Gramm Fett. Zum Vergleich: Eine übliche Bratwurst kommt auf 26 bis 50 Gramm Fett und hat viel weniger Eiweiß. Das unterstütze den Muskelaufbau, stabilisiere die Gelenke und sorge für einen besseren Stoffwechsel, sagt Kottmann.

Sandra Kottmann, dreifache Mutter und leidenschaftliche Sportlerin, kümmert sich um die Vermarktung der neuen Wurst. Mehrere Restaurants aus Deutschland und Österreich hätten bereits Interesse an der neuen Wurstkreation. Und die hat sogar schon vor ihrer Markteinführung einen Preis gewonnen: Beim Wettbewerb „Fleisch- und Wurstkultur 2019“ des Fleischerverbandes NRW wurde die Wurst aus Rind und Schwein mit Gold in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. „Wirklich jeder, der die Extrawurst bislang probiert hat, ist begeistert“, erzählt die 42-Jährige.

Was auffällt: Die 100-Gramm-Wurst ist viel dicker als andere Würste. Das liege einfach daran, dass so viel Fleisch darin sei, sagt Sarah Kottmann. „Bei anderen Würsten tropfen beim Grillen Wasser und Fett heraus, so dass die Wurst schrumpft.“