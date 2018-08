Mönchengladbach: Fit für 10 auf der Zielgeraden

Mönchengladbach Melanie und Andreas Hillekamp gehören zur Laufgruppe der Aktion „Fit für 10“. Sie haben Joggen nicht nur zum Hobby gemacht, sondern auch kräftig an Gewicht verloren. Am 9. September ist ihr erster Wettkampflauf.

Das Bekenntnis ist offen. „Ich war ein Sportmuffel. Schon zu Schulzeiten, obwohl ich da ein bisschen Badminton gespielt habe“, sagt Andreas Hillekamp. Der 34-Jährige ist zwar aktiver Sportschütze, aber „da geht es mehr um Konzentration und die richtige Atmung, Bewegung steht da weniger im Vordergrund“. Seit einigen Monaten ist alles anders: Andreas Hillekamp läuft – und das nicht nur ausdauernd, sondern auch noch schnell. Und er, der einstige Sportverweigerer, hat Spaß daran gefunden, sich körperlich in seiner Freizeit herauszufordern. Am 9. September macht er als Teilnehmer der Aktion „Fit für 10“ seinen ersten Wettkampflauf über zehn Kilometer. Im Frühjahr soll ein Halbmarathon in Venlo folgen. „Und dann warte ich ab, was noch folgen wird“, sagt der Gärtnermeister.