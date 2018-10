Mönchengladbach: Fischsterben im Gladbach

Mönchengladbach Spaziergänger entdeckten am Sonntag im Gladbach mehrere Hundert tote Fische auf dem Grund. Nach Angaben der Feuerwehr zeigten Fische weiße Verfärbungen. Erste Untersuchungen deuten auf verunreinigtes Wasser hin. Die Ermittlungen laufen.

Im Gladbach im Stadtteil Lürrip hat es ein großes Fischsterben gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten Spaziergänger am Sonntag der Polizei tote Fische im Bereich des Gladbachs zwischen S-Bahnhof Lürrip und der Niersmündung. Die Polizei forderte zur Feststellung eines Umweltdeliktes die Feuerwehr sowie den Fachbereich Umwelt der Stadt an. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte im rund zwei Meter breiten und etwa 30 Zentimeter tiefen Bachbett heimische tote Fische, die auf dem Grund lagen. Bachschmerlen, Schleien, Grundlinge sowie ein Aal zeigten weiße Verfärbungen der Schleimhaut und waren verendet. Der Zeuge sagte bei der Polizei aus, dass sich der Gladbach bereits am Samstag verfärbt hätte und Fische aus dem Wasser gesprungen seien. Am Sonntag zeigte sich dann das ganze Ausmaß der Verunreinigung. Die Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt wurden bei der Entnahme von Proben unterstützt.